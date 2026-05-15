Суд рассмотрит дело об антисанитарии в трех барах на улице Некрасова

Дзержинский районный суд зарегистрировал административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ) в трех барах на улице Некрасова, сообщила 15 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Протоколы составлены в отношении юрлиц ООО "Пирс", ООО "Ванильные человечки" и ООО "Нордвест". Речь идет о барах "Пирс 28", Redrum и "Хроники" соответственно, подтвердила журналистам глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Заведения временно закрыты до решения суда.

Материалы трех дел в отношении юридических лиц зарегистрировали накануне, 14 мая. В них зафиксирован ряд нарушений, в том числе дефицит раковин в помещениях, загрязнение функциональных зон и проблемы с системой вентиляции, сообщили в пресс-службе судов Петербурга. Составители протоколов также указали на уровень шума от некоторых вытяжек, превышающий допустимые нормы, и воздухообмен в заведениях, организованный ненадлежащим образом. Кроме того, выявлены замечания к состоянию холодильного оборудования и маркировке продукции. Заседания суда по делам об антисанитарии в барах Redrum, "Хроники" и "Пирс 28" пройдут 18 мая с интервалом в 10 минут: в 10:15, 10:25 и 10:35 соответственно.

Накануне в СМИ появилась информация о временном закрытии баров Redrum, "Хроники" и "Пирс 28". Заведения опечатали после плановой выездной проверки Роспотребнадзора. Причиной для осмотра помещений баров послужила коллективная жалоба горожан. Представители Redrum утверждали, что на их заведение пожаловался сосед из-за шума.

Redrum, "Хроники" и "Пирс 28" находятся по соседству на улице Некрасова. Крафтовый бар Redrum, открытый в 2015 году, служит флагманским заведением и штаб‑квартирой пивоварни AF Brew. Бар "Пирс 28", открывшийся в 2017 году, стал перерождением одноименного проекта "Пирс 8/4", ранее располагавшегося в "Третьем кластере". "Хроники" открылись в 2013 году.

