Суд не стал приостанавливать производство по делу Малькевича

Петроградский районный суд Петербурга 15 мая не рассмотрел ходатайство о приостановке производства по уголовному делу в отношении бывшего депутата Заксобрания Александра Малькевича, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Марина Пятенок. Приостановить процесс защитники просили в связи с подписанием Малькевичем контракта о прохождении военной службы. Судья Ирина Гречишко настаивает на личном присутствии военнослужащего. Сейчас Малькевич находится в зоне СВО.

– Ходатайство рассмотрено не было. Предварительное заседание перенесено. При этом явка Малькевича потребовалась вновь, несмотря на то, что командование приложило документы о том, что явку обеспечить невозможно в связи с нахождением в зоне выполнения боевых задач. Кроме того, об этом сообщило и командование по месту дислокации, и командование места, где он проходит службу. Все направили соответствующие документы, – рассказала Пятенок.

В беседе с ЗАКС.Ру адвокат отметила, что самовольное оставление воинской части является преступлением, а суд, по ее словам, не счел нахождение на службе уважительной причиной для пропуска судебного заседания. Пятенок уверена, что позиция суда не соответствует практике Верховного суда, который ранее отменял решения нижестоящих судов в похожих случаях.

– Мной было инициировано внепроцессуальное обращение на имя Игоря Викторовича Краснова, председателя Верховного суда, о системной проблеме, которая касалась в основном органов предварительного расследования. Но, между тем, была обозначена проблема, в том числе, возникшая у моего доверителя, что ходатайство не было рассмотрено незамедлительно, – добавила она.

Следующее предварительное заседание запланировано на 29 мая. Первое заседание по делу состоялось 6 мая. В тот раз судья заявила, что расценивает отсутствие Малькевича на скамье подсудимых как неуважение к суду. К тому моменту он уже был в расположении воинской части.

Малькевичу инкриминируют статью о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие считает его причастным к нанесению ущерба бюджету телеканала "Санкт-Петербург", который фигурант в прошлом возглавлял. Сам экс-депутат не считает себя виновным. Также по делу проходят экс-руководитель ЦУР Елена Никитина и ее супруг Сергей Кожокар, бывший глава АО "ГАТР" Борис Петров и замдиректора канала Сергей Сыров, а также блогер Николай Камнев.

Малькевич отправился на службу в апреле в составе спецназа "Ахмат", в батальоне "Ваха". Депутатские полномочия Малькевич сложил на заседании парламента 29 апреля по собственному желанию. Он работал в Заксобрании с сентября 2024 года.

