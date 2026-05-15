Малькевич вновь не пришел на заседание суда по делу о растрате

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич не явился на заседание в Петроградский районный суд, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сегодня, 15 мая запланировано предварительное слушание по делу о растрате на телеканале "Санкт-Петербург", который в прошлом возглавлял бывший парламентарий. Ранее судья предупреждала, что будет расценивать отсутствие подсудимого как неуважение к суду.

Сам Малькевич сейчас участвует в специальной военной операции в составе батальона "Ахмат". На службу он отправился в конце апреля. Парламент Петербурга прекратил депутатские полномочия Малькевича на заседании 29 апреля. На предыдущем заседании его адвокаты просили приостановить производство по делу в отношении доверителя в связи с подписанием контракта о прохождении военной службы. Решение по ходатайству судья собиралась вынести 15 мая.

Также не явились в Петроградский районный суд фигуранты, которые находятся под стражей в Москве. В столичных СИЗО содержатся заместитель директора телеканала Сергей Сыров, блогер Николай Каменев и экс-руководитель ЦУР Елена Никитина. Пришли в суд супруг Никитиной Сергей Кожокар и бывший директор АО "ГАТР" Борис Петров.

Уголовное дело о растрате бюджетных средств возбудили ещё весной 2024 года. Тогда следователи искали неустановленных лиц. Обвинения предъявили в октябре 2025 года. По информации Следкома, фигуранты причастны к растрате и легализации бюджетных средств телеканала в размере свыше 37 млн рублей. Обвиняемым вменяют статьи о присвоении или растрате (ст. 160 УК) и о легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК). Малькевич свою вину не признает.

Суд приступил к рассмотрению дела 6 мая. Тогда всем обвиняемым продлили меру пресечения на полгода.

