Горизбирком передал Дмитрию Анисимову мандат депутата Заксобрания

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 14 мая приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания Дмитрию Анисимову. Он займет место бывшего руководителя фракции "Яблоко" Александра Шишлова, сложившего полномочия 29 апреля. Решение принято единогласно. Первое заседание городского парламента, в котором сможет принять участие новоиспеченный депутат, запланировано на 20 мая. Передачу мандата утвердили в федеральном руководстве "Яблока" еще 30 апреля.

Шишлов решил сложить полномочия, чтобы дать возможность однопартийцу принять участие в сентябрьских выборах в качестве действующего депутата. Сам Шишлов баллотироваться не сможет из-за административного протокола о демонстрации запрещенной символики, по которому суд признал его виновным. Лица, привлеченные к ответственности за такое правонарушение, в течение года не могут участвовать в выборах.

Анисимову 34 года. В партии он состоит с 2017 года. В прошлом он был помощником депутатов Заксобрания Михаила Амосова, Александра Шишлова, Ольги Штанниковой и Бориса Вишневского*. Также работал пресс-секретарем партии по работе с региональными СМИ. Сейчас он занимает пост заместителя председателя петербургского отделения "Яблока" и возглавляет ячейку объединения в Василеостровском районе. Женат, воспитывает дочь.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иноагентов

