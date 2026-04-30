Партия "Яблоко" одобрила передачу Анисимову мандата Шишлова

Федеральное бюро партии "Яблоко" 30 апреля утвердила решение о передаче мандата Александра Шишлова, сложившего полномочия депутата Заксобрания Петербурга, заместителю главы городского отделения Дмитрию Анисимову, сообщили в пресс-службе партии. Кандидатура Анисимова направлена в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Анисимов станет самым молодым депутатом седьмого созыва. Сейчас ему 34 года. В партии он состоит с 2017 года. Также занимает пост руководителя Василеостровского отделения партии и председателя партийной комиссии реготделения. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, является кандидатом политических наук. Занимается градозащитой.

Шишлов сложил полномочия депутата Заксобрания на заседании 29 апреля. Он объяснил свое решение желанием предоставить место другому партийцу, чтобы он представлял партию на сентябрьских выборах в статусе действующего депутата парламента. Сам Шишлов баллотироваться не сможет из-за штрафа по статье о публикации запрещенной символики, которое он намерен оспорить.

Это уже вторая "замена" депутата во фракции "Яблоко" седьмого созыва. Ранее вынужденно сдал мандат Борис Вишневский*, который не мог продолжать депутатскую деятельность из-за статуса иностранного агента. Его мандат передали Ольге Штанниковой.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иноагентов

