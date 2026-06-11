В ЗакСе поддержали смягчение требований к содержанию собак-спасателей

Комиссия Законодательного собрания по экологии и природопользованию поддержала 11 июня законопроект о смягчении условий содержания собак, используемых в спасательных работах, сообщила пресс-служба городского парламента. Речь идет о животных, принадлежащих аттестованным спасателям.

Инициатива корректирует положения городского закона о дополнительных требованиях к содержанию собак, принятого осенью 2025 года. Норма устанавливает штрафы за оставление собак без присмотра вне дома и за нарушения правил выгула. В частности, подвергнуться взысканию теперь можно за прогулку с питомцем без поводка, за отсутствие намордника у потенциально опасной собаки (или собаки выше 40 см в холке), а также за ряд иных нарушений. Также запрещен выгул двух и более животных одновременно.

— Накапливается правоприменительная практика по принятому петербургским парламентом более полугода назад закону об установлении дополнительных требований к содержанию собак. Эта практика требует, чтобы мы данный закон корректировали. Конечно, собака-спасатель не должна находиться на поводке вне мест ее содержания, она должна искать пострадавших, — заявил глава комиссии Алексей Макаров.

Отметим, что в законе отдельно прописаны исключения из правил. В частности, требования не распространяются на служебных собак. Однако сейчас под их действие подпадают животные, принадлежащие аттестованным добровольным спасателям и используемые при проведении аварийно-спасательных работ. Исправить это призван подготовленный законопроект.

Законопроект на рассмотрение ЗакСа представила группа депутатов в конце мая. Он касается собак, используемых общественными аварийно-спасательными формированиями, не включенными в структуру МЧС.

Андрей Казарлыга / Фото: Законодательное собрание