Беглов подписал закон о правилах содержания собак

Губернатор Петербурга Александр Беглов 10 ноября подписал законопроект о новых требованиях к содержанию собак в городе. После вступления закона в силу владельцы четверолапых станут обязаны следить за проявлениями агрессии со стороны своих питомцев. Также для нарушителей положений закона введут штрафы. Например, за выгул собаки выше 40 сантиметров в холке без намордника.

Так, владельцы собак обязаны пресекать проявления агрессии со стороны своих питомцев в адрес окружающих, убирать продукты жизнедеятельности за своими собаками, в частности, на территориях общего пользования. Вне мест содержания собака должна всегда быть на поводке. Также закон вводит определение потенциально опасных собак — это любая собака, выше 40 сантиметров в холке. Таких собак нужно держать на поводке не дальше 80 сантиметров от хозяина.

Теперь с собакой нельзя появляться с собакой в местах проведение публичных мероприятий, на детских площадках и пляжах, а также ближе трех метров от школ, поликлиник и других учреждений. Также закон отдельно запрещает выгуливать собак, будучи нетрезвым.

Выход на прогулку с собакой без поводка может грозить штрафом от 2 до 4 тысяч рублей, а без намордника, если собака выше 40 сантиметров – от 3 до 5 тысяч рублей. Если хозяин сопровождает питомца после того, как употребил алкоголь – штраф может составлять от 3 до 5 тысяч рублей.

Законопроект о правилах содержания собак принят Законодательным собранием в конце октября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру