Волонтерам-спасателям в Петербурге могут упростить правила содержания собак

Участников общественных аварийно-спасательных формирований в Петербурге могут избавить от необходимости соблюдать ряд положений городского закона о правилах содержания собак, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующая инициатива поступила на рассмотрение Законодательного собрания 26 мая. В случае ее принятия спасатели смогут задействовать четвероногих без риска нарваться на штраф.

Поправки вносятся в региональные законы о дополнительных требованиях к содержанию собак и об административных правонарушениях. Сейчас в Петербурге собаки вне дома должны быть на поводке, а потенциально опасные (или ростом выше 40 сантиметров в холке) собаки — еще и в наморднике. Запрещен вход с собаками на детские площадки и пляжи, в магазины и места проведения уличных мероприятий, а также нахождение с ними у входов в социальные учреждения. Нельзя оставлять животных без присмотра или же выгуливать двух и более потенциально опасных собак одновременно.

За несоблюдение перечисленных требований законом установлены штрафы для владельцев. Для каждого правонарушения установлена своя вилка, однако в целом разброс колеблется в пределах от одной до пяти тысяч рублей. Авторы законопроекта предлагают вывести из-под угрозы штрафов граждан со статусом спасателей, участвующих в зарегистрированных аварийно-спасательных формированиях.

"Ряд собак, используемых при проведении аварийно-спасательных работ, не являются служебными, а подготавливаются и используются общественными аварийно-спасательными формированиями, которые не включены в структуру МЧС России. Представители таких аварийно-спасательных формирований привлекаются МЧС России для проведения, например, поисково-спасательных работ", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами инициативы выступили депутаты Михаил Амосов, Наталия Астахова, Ирина Иванова, Павел Иткин, Алексей Макаров, Дмитрий Панов, Денис Четырбок и Марина Шишкина.

Закон о правилах содержания собак был принят Заксобранием в конце октября 2025 года. В ноябре документ получил подпись губернатора Александра Беглова.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру