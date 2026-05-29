Суд приостановил уголовное дело в отношении Малькевича

Петроградский районный суд Петербурга 29 мая принял решение о приостановке производства по уголовному делу в отношении экс-депутата Заксобрания Александра Малькевича, передает корреспондент ЗАКС.Ру со ссылкой на адвоката Сергея Горелкина. Бывшего парламентария обвиняют в растрате бюджетных средств телеканала "Санкт-Петербург". Сам Малькевич с апреля находится в зоне специальной военной операции в качестве военнослужащего полка "Ахмат".

— Гособвинитель был против удовлетворения ходатайства в связи с тем, что, по его мнению, был нарушен порядок его предоставления. Защита настаивала на удовлетворении ходатайства, указала на то, что все основные задачи этого порядка были исполнены: заключен контракт, Малькевич находится в зоне СВО и выполняет боевые задачи, о чем представлены соответствующие документы. Суд данное ходатайство удовлетворил, дело в отношении Малькевича приостановил, — рассказал адвокат, выйдя из зала заседания.

Ранее суд дважды переносил рассмотрение вопроса о приостановке дела. Судья требовала личного присутствия Малькевича на заседании. Его адвокаты настаивали, что покинуть зону СВО он не может. Представитель Малькевича, адвокат Марина Пятенок, рассказывала ЗАКС.Ру, что сообщила председателю Верховного суда Игорю Краснову о действиях судьи.

Уголовное дело о растрате бюджетных средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", которому принадлежит канал "Санкт-Петербург", возбудили весной 2024 года. Осенью 2025 года обвинения по делу предъявили шестерым фигурантам. Следствие считает, что к преступлению причастны, кроме Малькевича, бывший руководитель петербургского ЦУР Елена Никитина, ее муж Сергей Кожокар, экс-директор канала Борис Петров и его заместитель Сергей Сыров, а также блогер Николай Камнев. По версии Следкома, руководство канала заключило и оплатило контракты фирме Камнева на медиасопровождение работы Смольного, но работы не были выполнены. Следователи насчитали ущерб свыше 37 млн рублей. Сам Малькевич неоднократно заявлял, что не считает себя виновным.

Медиаменеджер Александр Малькевич стал депутатом Законодательного собрания Петербурга в сентябре 2024 года. В апреле 2026 года он решил сложить полномочия, чтобы отправиться на СВО.

