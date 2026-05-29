Депутаты предложили ввести особые номера для электромобилей

Законодательному собранию предстоит рассмотреть проект обращения к главе МВД Владимиру Колокольцеву о введении особых номерных знаков для электромобилей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ подготовила группа депутатов в составе Андрея Алескерова, Михаила Амосова, Любови Менделеевой, Александра Новикова и Марины Шишкиной.

Авторы обращают внимание адресата, что сейчас в России, в том числе на уровне субъектов и муниципалитетов, действуют меры по стимулированию использования электромобилей. Это могут быть субсидии на покупку машин, льготы по транспортному налогу и бесплатные парковка и проезд по платным трассам.

"Предоставление части указанных льгот (бесплатного проезда, бесплатной парковки) предполагает быструю идентификацию транспортных средств, использующих электродвигатели, что, как правило, решается с помощью электронной регистрации через интернет. Однако такой порядок действий требует дополнительных затрат времени как от автомобилистов, так и от проверяющих лиц", — отмечают авторы обращения.

В качестве примера депутаты приводят опыт Белоруссии и Китая. В первом случае на номерах вместо первой цифры используют букву "Е", а буквы, цифры и окантовка зеленые. В КНР номера электромобилей делаются на зеленом фоне.

Депутаты предлагают ввести два типа регистрационных знаков для электромобилей. Для обычных легковых машин это могут быть белые пластины с зелеными цифрами, буквами и окантовкой. В случае с такси пластины должны быть желтого цвета.

Ранее губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение ЗакСа законопроект об отмене до конца 2030 года транспортного налога для всех электромобилей и для транспорта, работающего на газе. Предварительное рассмотрение инициативы бюджетно-финансовым комитетом состоится в июне, сообщил его глава Денис Четырбок.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру