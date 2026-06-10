ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 июня 2026, 13:22

Зинчук предложил ужесточить ответственность за издевательства над животными

фото ЗакС политика Зинчук предложил ужесточить ответственность за издевательства над животными

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук внес на рассмотрение коллег инициативу об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Проект поправок в Уголовный кодекс появился на сайте городского парламента 10 июня, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Существующая статья описывает виды возможных наказаний за издевательства над животными. Парламентарий предлагает увеличить срок обязательных работ с максимальных 360 часов до 480 часов, максимальный срок ограничения свободы — с одного года до двух, а максимальный срок лишения свободы — с трех до четырех лет. При этом в предлагаемой Зинчуком формулировке исчезло упоминание принудительных работ, которое имеется в действующей норме.

Также усилить ответственность предполагается за деяния с отягчающими обстоятельствами. Речь идет об издевательствах над животными, например, в присутствии малолетних, с применением садистских методов или же с публичной демонстрацией в СМИ или интернете. Здесь Зинчук хочет увеличить срок лишения свободы с нынешних трех-пяти лет до пяти-шести лет.

Как отмечает автор в пояснительной записке, сейчас случаи жестокого обращения с животными считаются преступлениями небольшой тяжести. Если же они совершены с отягчающими обстоятельствами, то их относят к категории преступлений средней тяжести. Увеличение возможного срока лишения свободы переведет их в категории преступлений средней степени тяжести или же отнесет к числу тяжких соответственно.

"Предлагаемые изменения направлены на обеспечение более эффективной защиты животных от жестокого обращения и усиление ответственности за подобные действия. Животные, как правило, не могут защитить себя от людей, и наша обязанность — обеспечить им право на жизнь и предотвратить причинение вреда со стороны недобросовестных граждан", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Это не первая попытка Зинчука ужесточить положения федерального законодательства. Так, в январе он предлагал снизить возраст уголовной ответственности с 14 до 13 лет по 37 тяжким и особо тяжким преступлениям, мотивируя это противодействием "омоложению преступности". Позже он выступил с инициативой о внесении в Кодекс об административных правонарушениях статьи, устанавливающей ответственность за оскорбление учителей и педагогов. Схожие идеи он выдвигал в 2023 году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Зинчук Алексей Валерьевич






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама