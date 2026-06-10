Зинчук предложил ужесточить ответственность за издевательства над животными

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук внес на рассмотрение коллег инициативу об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Проект поправок в Уголовный кодекс появился на сайте городского парламента 10 июня, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Существующая статья описывает виды возможных наказаний за издевательства над животными. Парламентарий предлагает увеличить срок обязательных работ с максимальных 360 часов до 480 часов, максимальный срок ограничения свободы — с одного года до двух, а максимальный срок лишения свободы — с трех до четырех лет. При этом в предлагаемой Зинчуком формулировке исчезло упоминание принудительных работ, которое имеется в действующей норме.

Также усилить ответственность предполагается за деяния с отягчающими обстоятельствами. Речь идет об издевательствах над животными, например, в присутствии малолетних, с применением садистских методов или же с публичной демонстрацией в СМИ или интернете. Здесь Зинчук хочет увеличить срок лишения свободы с нынешних трех-пяти лет до пяти-шести лет.

Как отмечает автор в пояснительной записке, сейчас случаи жестокого обращения с животными считаются преступлениями небольшой тяжести. Если же они совершены с отягчающими обстоятельствами, то их относят к категории преступлений средней тяжести. Увеличение возможного срока лишения свободы переведет их в категории преступлений средней степени тяжести или же отнесет к числу тяжких соответственно.

"Предлагаемые изменения направлены на обеспечение более эффективной защиты животных от жестокого обращения и усиление ответственности за подобные действия. Животные, как правило, не могут защитить себя от людей, и наша обязанность — обеспечить им право на жизнь и предотвратить причинение вреда со стороны недобросовестных граждан", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Это не первая попытка Зинчука ужесточить положения федерального законодательства. Так, в январе он предлагал снизить возраст уголовной ответственности с 14 до 13 лет по 37 тяжким и особо тяжким преступлениям, мотивируя это противодействием "омоложению преступности". Позже он выступил с инициативой о внесении в Кодекс об административных правонарушениях статьи, устанавливающей ответственность за оскорбление учителей и педагогов. Схожие идеи он выдвигал в 2023 году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру