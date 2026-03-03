Зинчук снова предложил ввести штрафы за оскорбление учителей и медработников

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук подготовил проект федерального закона о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьи, предусматривающей наказание за оскорбление педагогического или медицинского работника. Парламентарий предлагает установить санкцию за такое деяние в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток.

Изменения предлагается ввести в статью 5.61 "Оскорбление". Согласно тексту законопроекта, такая норма должна защитить права, в том числе, руководителей образовательных организаций и сотрудников медицинской организации при исполнении своих должностных обязанностей.

Отметим, действующим законодательством не предусмотрен административный арест за оскорбление.

– Если это совсем дерзкое и регулярно происходит, то судья вправе [законопроект примут] и административный арест назначить. Это, кстати, у нас в статье о мелком хулиганстве, административный арест за нецензурные выражения, поэтому норма наказания совершенно логичная, – сказал Зинчук в беседе с ЗАКС.Ру.

Автор отмечает, что предлагаемый им законопроект также будет распространяться на фельдшеров скорой помощи, которые, по его мнению, особенно активно подвергаются оскорблением. Зинчук добавил, что в профильных учреждениях также могут появиться таблички с напоминанием об ответственности за оскорбления врачей и учителей.

Отметим, это как минимум вторая инициатива Зинчука о введении наказания за оскорбления учителей и врачей. В декабре 2023 года он предлагал штрафовать потенциальных нарушителей на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру