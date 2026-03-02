Четырбок не поддержал новые запреты в торговле алкоголем по образцу Вологодчины

Петербург не нуждается во введении дополнительных запретов в торговле алкоголем по образцу принятых в Вологодской области, заявил 2 марта депутат Законодательного собрания Денис Четырбок в эфире радио "Спутник". По мнению парламентария, для регулирования сферы городу вполне хватает существующих ограничительных мер.

— Я думаю, это не по-петербургски, понимаете? У нас есть своя культура, свои гастрономические традиции определенные и культура питья петербургская. Вот те ограничения, которые введены, на мой взгляд, вполне достаточны для того, чтобы объекты общественного питания в многоквартирных домах работали по петербургскому стандарту, не нарушая тишины и общественного порядка для жильцов, — заявил Четырбок в эфире радиостанции.

По словам депутата, с момента введения закона о "наливайках" в сентябре 2025 года "в разы" снизилось количество поступающих к нему жалоб от жителей на нарушения порядка поблизости от мест продажи алкоголя. В основном сейчас жители жалуются на нарушения, связанные с торговлей спиртным вне отведенного для этого времени. В связи с этим закон показал хорошие результаты, позволив уменьшить число нарушений общественного порядка возле многоквартирных домов, резюмировал Четырбок.

В феврале о снижении количества правонарушений возле "наливаек" говорил начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин в своем отчете перед Законодательным собранием. Тогда он заявил, что полиция фиксирует снижение числа жалоб на торговлю спиртным на 10%, а общее число правонарушений возле питейных заведений в Петербурге снизилось почти на треть.

В Вологодской области приняты заметные меры по противодействию торговле спиртным. В частности, по будням в местных магазинах разрешено отпускать алкоголь только в промежутке с 12:00 до 14:00. С 1 марта здесь вступили в силу новые ограничения, касающиеся торговли спиртным как в магазинах, так и в общепите.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру