Бельский почтил память воинов 6-ой роты Псковской дивизии ВДВ

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 1 марта возложил цветы к памятнику воинам шестой роты 76-ой гвардейской Псковской дивизии воздушно-десантных войск, заявили в пресс-службе парламента. Торжественно-траурная церемония прошла в 26 годовщину со дня гибели российских десантников в Аргунском ущелье Чеченской республики.

"Мы вновь собрались здесь, чтобы вспомнить о подвиге ребят, которые, защищая свою Родину, не щадили своих жизней. И сегодня их мужество является примером для бойцов, исполняющих свой долг в ходе специальной военной операции. На линии боевого соприкосновения они так же бесстрашно сражаются за Отечество, рискуя жизнью и идя вперед. Выражаю благодарность Правительству Санкт-Петербурга за сохранение памяти о воинах 6-й роты", - сказал Бельский.

У памятника также собрались вице-губернатор Игорь Потапенко, депутаты Заксобрания Игорь Высоцкий, Антон Рудаков, Павел Крупник, Анастасия Мельникова и Юрий Авдеев, депутат Госдумы Михаил Романов, ветераны и члены молодежных объединений.

Монумент воинам-десантникам шестой роты установили в Невском районе Петербурга в ноябре 2015 года. С инициативой увековечить память о подвиге бойцов выступили депутат Заксобрания Игорь Высоцкий и тогдашний заместитель председателя Союза десантников России по Северо-Западному федеральному округу Александр Турков.

В феврале 2000 года 90 десантников вступили в битву с группой боевиков в Аргунском ущелье. Командовал гвардией полковник Марк Евстюхин. Бой проходил на высоте 776 метров и длился почти сутки. Погибли 83 бойца, 13 из которых - офицеры. Звание Героя России получили 22 десантника, 21 из них представили к награде посмертно.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга