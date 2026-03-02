ЗакС в среду начнет обсуждать законопроект о борьбе с борщевиком

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на пленарном заседании 4 марта приступят к рассмотрению законопроекта, направленного на борьбу с борщевиком и другими опасными растениями, следует из повестки заседания, опубликованной на сайте парламента. Документ предусматривает создание нормативной базы, которая позволит определить полномочия городских властей и механизм взаимодействия при выявлении и ликвидации агрессивных видов растений, в том числе борщевика Сосновского.

Инициатива предполагает создание перечня инвазивных растений и единой городской политики по мониторингу, учету и уничтожению борщевика. Кроме того, парламентарии хотят установить ответственность за ненадлежащее содержание земельных участков. Предполагается, что законопроект позволит снизить риски для безопасности и здоровья петербуржцев, а также предотвратить распространение растений, опасных для окружающей среды.

Проблема разрастания борщевика на территории Петербурга и Ленобласти обсуждается не впервые. Проект закона о борьбе с инвазивными растениями внесен на рассмотрение ЗакСа в сентябре 2025 года и предполагает изменения в Экологическом кодексе Петербурга. Подпись под документом поставили депутаты Всеволод Беликов, Алексей Макаров, Александр Ходосок и Денис Четырбок. В ноябре комитет по законодательству ЗакСа поддержал законопроект.

В Ленобласти предлагают свои меры по борьбе с борщевиком. В июле губернатор Александр Дрозденко обратился в Госдуму с предложением изымать в муниципальную собственность земли и участки сельхозназначения, которые заросли борщевиком.

Борьба с борщевиком ведется и на федеральном уровне. Согласно закону, вступившему в силу с 1 марта, не только владельцы сельскохозяйственных земель, но и собственники и арендаторы дачных и земельных участков обязаны уничтожать борщевик Сосновского и другие инвазивные растения на своей территории. За заросший участок гражданам грозит штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлицам - до 700 тысяч рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру