В ЗакС внесли законопроект о борьбе с борщевиком

Петербургские депутаты рассмотрят законопроект о борьбе с инвазивными видами растений в городе, документ на рассмотрение Законодательного собрания внесла группа депутатов от фракции "Единая Россия". Суть поправок сводится к наделению правительства города полномочиями в сфере охраны окружающей среды и в области создания и охраны особо охраняемых природных территорий.

Изменения вносятся в действующий Экологический кодекс Петербурга. Парламентарии предлагают дать Смольному полномочия по составлению сразу двух списков опасных видов чужеродных растений — отдельно на территории города без лесов и охраняемых территорий и на особо охраняемых природных территориях.

Предполагается, что растения из списков будут выявлять, уничтожать и препятствовать их распространению. Вступление закона в силу намечено на 1 марта 2026 года.

О планах подготовки законопроекта по борьбе с инвазивными видами растений стало известно в прошлом месяце. Как рассказал ЗАКС.Ру депутат Всеволод Беликов, инициативу планировали подготовить к сентябрю. В числе опасных видов упоминался борщевик Сосновского. Ранее в августе ГАТИ сообщила о том, что стала применять нейросетевые комплексы для поиска борщевика в Петербурге.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного