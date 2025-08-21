Законопроект для борьбы с борщевиком в Петербурге подготовят в сентябре

Законопроект о наделении правительства Петербурга полномочием по формированию перечня инвазивных растений, с которыми городским властям предстоит бороться, в частности, с борщевиком, планируют подготовить к сентябрю, сообщил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Всеволод Беликов. Предполагается, что обязанности по работе в этом направлении могут возложить на комитет по природопользованию и комитет по благоустройству.

- Надеюсь, что в сентябре мы уже подготовим законопроект и направим документ на заключение губернатору. А дальше мы продолжим эту работу в части совершенствования положений Экологического кодекса, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Беликов.

Парламентарий отметил, что в Беларуси уже существует "Черная книга" с перечнем растений, которые могут нанести вред. Похожие документы разработали в ряде российских регионов, на территории которых особенно развита сельскохозяйственная отрасль.

- Регионы столкнулись, в первую очередь, с проблемами в сельском хозяйстве, там уничтожаются посевы. Для многих регионов это крайне важно, а для нас это угроза особо охраняемым природным заказникам, паркам. Сейчас даже около центральной части Петербурга можно найти борщевик. В моем родном Калининском районе видел, - добавил депутат.

Меры по борьбе с растениями-вредителями должно определять правительство России, однако эксперты сошлись во мнении, что подобные нормы не могут быть исчерпывающими, рассказал Беликов, поскольку в каждом регионе есть своя специфика. В первую очередь, считает депутат, региональным властям следует сформировать список растений, определить меры по ограничению, а также создать "тепловую карту", чтобы отслеживать очаги распространения.

Накануне в Законодательном собрании прошло совещание рабочей группы при комитете по законодательству, на котором обсуждалась корректировка городских норм о мерах по борьбе с вредными видами растений. Ранее ГАТИ начала выявлять борщевик с помощью нейросетей.

