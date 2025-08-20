Беликов предложил составить список опасных растений по аналогии с Красной книгой

В Петербурге следует составить список опасных инвазивных видов растений, заявил 20 августа глава комитета по законодательству Законодательного собрания Всеволод Беликов. Как сообщили в ЗакСе, заявление прозвучало на заседании рабочей группы при комитете совместно с двумя комиссиями городского парламента, посвященном борьбе с опасными видами флоры, включая борщевик Сосновского.

В качестве возможного варианта Беликов назвал появление в городском законодательстве перечня опасных видов растений по аналогии с перечнем охраняемых видов, представленным в Красной книге Петербурга.

— Один из вариантов — определить и перечислить опасные инвазивные растения в городском законе об экологии по аналогии, как это делается для Красной книги Петербурга. Также необходимо привести городское законодательство в соответствии с федеральным, — приводит слова Беликова пресс-служба Заксобрания.

Ранее президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство, касающиеся мер по борьбе с вредными видами растений. Среди прочего, закон предписывает собственникам бороться с вредными растениями и уничтожать их. Также норма предписывает региональным властям составлять перечни опасных видов инвазивных растений.

Ранее ГАТИ заявила о том, что стала применять нейросети для поиска борщевика Сосновского на территории Петербурга. Мониторинг происходит ежедневно по 186 маршрутам в черте города.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного