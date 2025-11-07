Комитет ЗакСа поддержал законопроект о борьбе с борщевиком

Законопроект о борьбе в Петербурге с инвазивными видами растений, включая борщевик Сосновского, получил поддержку комитета по законодательству, сообщили 7 ноября в Законодательном собрании. Правительство города предлагают уполномочить на создание списков вредоносной флоры для предотвращения ее распространения.

"Мы приступаем к решению очень актуальной проблемы. <...> Анализ большого пакета исследований, экспертных заключений и практического опыта наших коллег показал необходимость правового урегулирования этого вопроса и наделения соответствующими полномочиями исполнительных органов власти Санкт-Петербурга", — заявил председатель комитета по законодательству, соавтор законопроекта Всеволод Беликов.

Депутат отметил, что проблема борьбы с инвазивными видами растений существует не только в России, но и за рубежом. В качестве примера он привел Белоруссию, где создали "Черную книгу" вредоносных видов. Свой вариант подобного перечня предстоит создать в рамках представленной инициативы и в Петербурге.

Как отметили в пресс-службе ЗакСа, сейчас специалисты Ботанического института РАН составляют список опасных чужеродных растений. В него уже внесли около двух десятков видов, работа по его расширению продолжается.

Законопроект о борьбе с инвазивными видами растений внесли на рассмотрение ЗакСа в сентябре. Подписи под инициативой поставили, помимо Беликова, депутаты Алексей Макаров, Александр Ходосок и Денис Четырбок. Отметим, что в октябре Ходосок ездил в Минск для обмена опытом по борьбе с борщевиком Сосновского.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания