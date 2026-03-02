Рябоконь обратился в комтранс из-за неправомерной высадки детей из автобусов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь обратился к комитету по транспорту из-за проблемы высадки детей из общественного транспорта, о чем он рассказал в своих социальных сетях 2 марта. К Рябоконю обратилась мама якобы высаженного из автобуса ребенка с жалобой на действия кондуктора. По словам заявительницы, ее сына и еще троих детей принудительно высадили на ближайшей остановке при температуре около минус 12 из-за просроченного проездного.

Рябоконь отметил, что подобные инциденты происходят в Петербурге регулярно. В связи с этим в комтранс направлена просьба депутата дополнительно проинформировать контролеров и сотрудников общественного транспорта о необходимости строго соблюдать нормы, регулирующие перевозку несовершеннолетних. При этом Рябоконь рекомендовал родителям вовремя продлевать и оплачивать проездные билеты детей, чтобы избежать подобных ситуаций.

Согласно действующему законодательству, принудительная высадка из общественного транспорта детей младше 16 лет запрещена и влечет административную ответственность. Зимой 2023 года по обращению прокуратуры суд оштрафовал на 20 тысяч рублей контролера, который высадил 13-летнюю девочку из-за неоплаченного проезда. Однако петербургский "Организатор перевозок" не согласился с решением суда и обжаловал его.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру