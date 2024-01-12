В Петербурге обжаловали наказание для контролера за якобы высадку ребенка из автобуса

Петербургский "Организатор перевозок" не согласился с решением оштрафовать контролера за то, что он якобы высадил 13-летнюю девочку из автобуса, об этом 12 января пишет "Фонтанка.ру".

В декабре стала известна история, где девочка на автобусе ехала в бассейн, но не смогла оплатить проезд, так как с собой были только наличные деньги. Контролер сказал подростку, что автобус предназначен только для безналичной оплаты, и принудительно высадил ее на остановке у лесополосы, несмотря на то, что был уже вечер.

По мнению представителей "Организатора перевозок", контролер никого принудительно не высаживал, как об этом сообщала прокуратура Красногвардейского района. В организации уточнили, что девочка сама приняла решение выйти из транспорта, контролер требований покинуть автобус не предъявлял.

На данный момент решение прокуратуры в силу не вступило. "Организатор перевозок" обжаловал его.

Фото: ЗАКС.Ру