Депутаты ЗакСа ознакомились с работой Соцфонда

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин и его коллега, глава комиссии по соцполитике Александр Ржаненков посетили местное отделение Социального фонда, чтобы ознакомиться с его работой, состоянием и уровнем обслуживания граждан. Деталями визита 2 марта поделился Ржаненков в своих социальных сетях. Судя по опубликованному фото, вместе с ними фонд посетил экс-депутат ЗакСа Александр Егоров, который сейчас является советником председателя парламента по вопросам здравоохранения.

Ржаненков в своем посте похвалил работу Соцфонда и написал, что учреждение активно работает над устранением недочетов. По его словам, кол-центр работает круглосуточно, каждый гражданин может задать оператору вопрос о выплатах и расчете пенсий. О недостатках в работе Соцфонда Ржаненков тоже высказался. Он заявил, что "особенности работы есть во многих сферах", а обществу стоит не только критиковать фонд, но и способствовать его развитию.

"Отношение к фонду у людей разное. Бывает трудно дозвониться. Не всегда понятно, как рассчитана пенсия. Вопросов порой больше, чем ответов. Именно поэтому было важно посмотреть все изнутри", - отметил Ржаненков.

Отметим, неделей ранее депутат ЗакСа Наталия Астахова направила обращение в прокуратуру с просьбой проверить работу Соцфонда, который якобы 15 раз отказал многодетной матери в выплате единого пособия из-за сбоев в автоматизированной системе фонда.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Ржаненков