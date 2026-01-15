Зинчук предлагает снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук внес на рассмотрение парламента проект федерального закона о снижении низшего порога привлечения к уголовной ответственности до 13 лет. Сейчас по закону ребенка можно привлечь к уголовной ответственности по ряду статей только с 14 лет.

Действующее законодательство допускает привлечение детей 14-летнего возраста за убийство, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, похищение человека, изнасилование, кражу, грабеж, участие в массовых беспорядках, а также за преступления в сфере терроризма и другие деяния.

"Необходимость принятия проекта закона обусловлена существенным изменением криминогенной обстановки в подростковой среде, характеризующейся омоложением преступности, ростом агрессии и осознанным характером совершаемых деяний лицами, не достигшими 14-летнего возраста, без понимания последствий. Такой механизм позволит применять уголовное преследование к лицам, совершающим особо опасные деяния в возрасте 13 лет", – отмечает Зинчук в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарий приводит статистику Следственного комитета, согласно которой количество преступлений, совершенных подростками в 2025 году, выросло на 18% в сравнении с показателями 2024 года. Кроме того, по данным СК, в 2024 году выявили почти 4,7 тысяч подростков младше 14 лет, которые совершили общественно-опасные деяния. Большинство из них, порядка 4,5 тысяч человек – достигли 13 летнего возраста, отмечает депутат. Снижение возраста привлечения к уголовной ответственности Зинчук называет "катализатором оздоровления подрастающего поколения". Сейчас подросткам не свойственен высокий уровень правовой культуры, считает депутат.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру