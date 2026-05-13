Седьмой созыв в последний раз выслушал доклад Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая выступил с отчетом о работе правительства города за 2025 год. Для депутатов седьмого созыва это была последняя возможность послушать главу города "на своей территории" и задать ему волнующие вопросы.

Отчет губернатора Петербурга перед депутатами Заксобрания начался с исторической справки. Глава города Александр Беглов решил рассказать собравшимся об истории публичных отчетов перед горожанами. Первый печатный отчет, предназначавшийся для ограниченного количества людей, был датирован 1804 годом. Доступными для народа они стали только после принятия закона в 1870 году. Ряд исторических документов, посвященных госуправлению, доступны для петербуржцев, подчеркнул Беглов, напомнив про новый Архивный центр.

Сам доклад Беглова традиционно начался с финансов: инвестиционной привлекательности Северной столицы и роста доходов населения. Губернатор заявил, что в 2025 году средняя номинальная начисленная заработная плата превысила 121 тысячу рублей и выросла почти на 12%. С 2019 года зарплата в городе выросла на 87%. Беглов регулярно в своих выступлениях ссылается на данные 2019 года. Тогда он был впервые избран на пост главы Петербурга.

Безработица минимальна (1,5%), дефицит бюджета сокращается, а приоритет городских властей – социальное благополучие граждан, рассказывал губернатор. Отчитался он и об этапах строительства масштабных транспортных проектов. Так, Большой Смоленский мост через Неву возводится с опережением графика. Переправа готова более чем на 80%, а сопутствующая инфраструктура – наполовину. Южная широтная магистраль завершена на 65%, Цимбалинский путепровод готов на 55%.

О метро Беглов рассказывал не так подробно. Он напомнил о проходке участка от станции "Каретная" к "Лиговскому проспекту – 2", который строится специально под проект ВСМ. Еще один отрезок с четырьмя станциями готовится на Красносельско-Калининской линии, другой – на Невско-Василеостровской линии, где ожидаются еще две станции. Сроков открытия метро Беглов не назвал, но пообещал обновить парк поездов. Курсировать по петербургскому метрополитену к 2031 году будут порядка 950 "Балтийцев".

Назвав все ключевые успехи города в разрезе приоритетных направлений (на это потребовалось чуть больше часа), губернатор решил обратиться с небольшим напутствием к желающим баллотироваться на сентябрьских выборах.

– Позвольте поблагодарить все здоровые силы нашего города, нацеленные на развитие Петербурга и страны, за конструктивное сотрудничество. За последние годы мы стали настоящей большой командой города. Командой нашего президента, – обратился Беглов к собравшимся.

О чем спрашивали депутаты

Как и в прошлые годы, после отчета каждая фракция смогла задать по одному вопросу главе города. При подготовке ежегодного отчета фракции заранее отправляют несколько вопросов Беглову, но задать публично могут только один. О судьбе неозвученных вопросов депутаты обычно не рассказывают, хотя предполагается, что чиновники Смольного отвечают им в письменном порядке.

Фракция "Справедливая Россия - За правду", которая на этих выборах почти в полном составе пойдет на выборы под эгидой "Зеленых", интересовалась будущим переработки отходов. Лидер фракции Марина Шишкина спросила, насколько смогут помочь реализованные и проектируемые объекты в переработке отходов и смогут ли они стать по-настоящему экологичным инструментом. Вице-губернатор Алексей Корабельников заверил, что город достиг 100% обработки отходов, однако часть мощностей находится в частной собственности. Негосударственные предприятия не могут достичь нужного результата, но город продолжает развивать собственные площадки.

Депутат партии "Яблоко" Ольга Штанникова (сейчас она является единственным членом фракции) обратилась к Беглову с градозащитной темой. Она призвала чиновников ответить, как в Смольном определяли влияние будущих небоскребов в Лахте на панораму города. Добиться конкретного ответа ей с первой попытки не удалось. Беглов и его коллега вице-губернатор Николай Линченко заявляли о правомерности и продуманности будущих доминант. Зайти на второй круг и уточнить вопрос ей не дали – спикер Заксобрания Александр Бельский потребовал соблюдать регламент и пригрозил отключить микрофон.

ЛДПР интересовалась мерами поддержки семей с детьми-инвалидами. Как пояснил лидер фракции вице-спикер Павел Иткин, жители интересуются, как получить реабилитацию и поддержку, не отдавая детей в специальные учреждения. Глава города ответил, что нынешняя практика в этом направлении "устраивает всех".

Лидер фракции КПРФ Ирина Иванова спросила членов правительства о развитии петербургских колледжей. Она обеспокоена подготовкой кадров для рабочих профессий. Губернатор заявил, что сейчас в городе 114 колледжей, а вице-губернатор Ирина Потехина посетовала, что обустроить все учреждения СПО и оснастить их всем необходимым затруднительно, поскольку "очень дорого". Поэтому чиновники ищут альтернативные площадки для "образовательных полигонов".

"Новые люди" посвятили вопрос транспортным вопросам. Глава фракции Дмитрий Павлов интересовался деталями строительства будущих переправ через Неву, таких как Большой Смоленский мост, мост ШМСД, а также Арсенальный и Ново-Адмиралтейский мосты.

Завершал серию вопросов лидер фракции "Единая России" Павел Крупник. Единороссов интересовало благоустройство береговой линии. Депутат спросил о ближайших планах и приоритетах Смольного в этом направлении и заодно похвалил уже обновленные набережные. Беглов ответил, что город собирается навести порядок на 70 км набережных к 2030 году.

Весной 2027 года губернатору Беглову предстоит выступать уже перед восьмым созывом депутатов.

