Рядового Малькевича ждут в Петербурге

Фото: ЗАКС.РуВ Петербурге начали рассматривать дело о растрате средств канала "Санкт-Петербург". Большинство фигурантов лично не присутствовали. Экс-глава ЦУР Никитина, блогер Камнев и замдиректора канала Сыров подключились из Москвы по видеосвязи. Экс-депутат, рядовой Малькевич в это время уже отправился в часть для участия в СВО. Судья попросила его вернуться в город.

Петроградский районный суд приступил к рассмотрению дела о растрате средств городского телеканала "Санкт-Петербург". Обвиняемыми по делу проходят шесть человек: бывший руководитель петербургского Центра управления регионом Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом Фима Психопат, бывший глава АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Борис Петров, который возглавлял канал "Санкт-Петербург" с октября 2016 года, его заместитель Сергей Сыров и экс-депутат Заксобрания Александр Малькевич, руководивший АО "ГАТР" с января 2021 года по сентябрь 2023 года.

Следствие считает, что руководство компании заключало контракты с частным фондом на подготовку контента по информационному сопровождению деятельности городской администрации. Сделки проводились в 2020-2021 годах, то есть до прихода Малькевича на руководящую должность. Бенефициаром компании-подрядчика следствие видит блогера Камнева. Общая сумма ущерба, по оценкам правоохранительных органов, превышает 37 млн рублей.

В здание Петроградского суда явились только двое фигурантов: Петров и Кожокар. У Петрова мера пресечения в виде запрета определенных действий, а у Кожокара – домашний арест. Никитина, Серов и Камнев следили за происходящим в зале по экрану монитора в московском суде. Малькевич на заседание не явился, хотя знал о нем и отвечал на звонки сотрудников суда.

– Прошу принять ходатайство от командира военной части о приостановлении производства по делу. Это ходатайство о приостановлении производства по делу от командира войсковой части [в открытых источниках ее связывают с мотострелковым полком "Север-Ахмат"] в связи с заключением Малькевичем контракта о прохождении военной службы в период СВО, – объявил адвокат Сергей Горелкин.

Другой адвокат Малькевича, Мария Пятенок, уточнила, что действующее законодательство обязывает судью приостановить производство по делу при наличии ходатайства от воинской части. Еще она пояснила, что ее доверитель, рядовой Вооруженных сил, прямо сейчас находится в распоряжении командования.

Решение по ходатайству о приостановке дела объявят на следующем заседании. Неявка фигуранта несколько возмутила судью Ирину Гречишко. С Малькевичем она уже виделась. В феврале 2025 года он давал показания по делу медиаменеджера Ильи Горбунова о вымогательстве. Парламентарий выступал в роли потерпевшей стороны.

– Суд обращает внимание адвокатов на необходимость явки Малькевича в судебное заседание, поскольку у него избранная мера пресечения – запрет определенных действий. Он обязан являться по вызовам суда. Учитывая, что в настоящее время Малькевич надлежащим образом извещен, лично отвечал на телефоны и лично принял информацию о дате, месте и времени настоящего судебного заседания, неявка Малькевича в настоящее судебное заседание расценивается судом как неуважение к суду, – ответила Гречишко.

Практически все фигуранты попросили на заседании послаблений при избрании меры пресечения на период судебного следствия. Суд отказал. Никитина, Камнев, Сыров останутся под стражей. Кожокар – под домашним арестом. У Петрова и Малькевича – всё тот же запрет определенных действий.







Отметим, на заседание пришла действующий руководитель АО "ГАТР" Екатерина Ходаринова. Она просила суд смягчить меру пресечения для коллеги Сырова. В поддержку ходатайства подписались 206 сотрудников телеканала "Санкт-Петербург". По данным ФНС, по состоянию на декабрь 2025 года среднесписочная численность сотрудников компании составляет 551 человек.

Предварительное заседание пройдет 15 мая в закрытом режиме. Согласно постановлению суда, находящихся под стражей намерены конвоировать в Петербург.

Уголовное дело возбудили еще в 2024 году в отношении неустановленных лиц. По информации ЗАКС.Ру, свидетельские показания на этапе следствия давали, в том числе, высокопоставленные чиновники Смольного. Обвинение фигурантам предъявили только осенью 2025 года. Малькевич ранее заявлял, что не считает себя виновным в растрате. Его адвокаты в беседе с ЗАКС.Ру заявляли, что их доверитель должены выступать в качестве потерпевшего, а не участника преступной группы.

