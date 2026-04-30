Суд взыскал с главы МА "Новоизмайловское" 670 тысяч за нарушения в агитации

Глава местной администрации МО "Новоизмайловское" Евгений Смирнов должен будет вернуть 670 тысяч рублей, использованных по нецелевому назначению, сообщила 30 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Деньги были израсходованы в 2024 году на предвыборный тираж муниципальной газеты, в котором ранее усмотрели незаконную агитацию главы МО Сергея Шубина. Также Смирнова обязали заплатить госпошлину в размере 18,4 тысячи рублей.

Заседание по делу состоялось 8 апреля, истцом выступил прокурор Московского района. Представитель ответчика возражал против удовлетворения требований надзорного ведомства о возврате денежных средств.

Суд установил, что 31 августа 2024 года в свет вышел выпуск газеты "Новоизмайловский меридиан" тиражом 34 тысячи экземпляров. На третьей полосе было опубликовано обращение Шубина, посвященное предстоящим муниципальным выборам. Еще на двух полосах имелись фотографии Шубина. В одном случае он вручал букет цветов, в другом имелся комментарий о деятельности по сбору помощи для участников СВО.

Сам Шубин к тому моменту был зарегистрированным кандидатом. Сведений об оплате материалов из его избирательного фонда на страницах газеты не имелось.

Уже после выхода тиража в свет местная администрация перевела 670 тысяч рублей в счет оплаты услуг по подготовке и распространению номера. В тот же день ТИК № 27 рассмотрела жалобу на содержание газеты и пришла к выводу о нарушении Шубиным запрета на использование преимуществ должностного положения. В содержании материалов усмотрели признаки агитационного материала.

"Местной администрацией необоснованно осуществлены расходы бюджетных средств, не связанных с решением вопросов местного значения — подготовка, редактирование, размещение, распространение агитационного материала, что привело к нарушению принципа целевого характера бюджетных средств", — передает пресс-служба позицию суда.

Иск был зарегистрирован в конце декабря 2025 года. За три месяца до этого суд уже выносил решение по иску, связанному с тем же тиражом газеты. В тот раз Смирнова оштрафовали на 20 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств.

По итогам муниципальных выборов, состоявшихся в сентябре 2024 года, Шубин вновь прошел в совет "Новоизмайловского", где он последовательно заседает с 2004 года. В дальнейшем совет депутатов вновь избрал его главой МО.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру