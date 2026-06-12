Фигуранту дела о пожаре в ангаре у Финляндского вокзала назначили домашний арест

Калининский районный суд отправил под домашний арест одного из учредителей производства, на котором произошел взрыв химических реагентов, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ему предъявлено обвинение по статье о производстве или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Под арестом он останется до 8 августа.

По версии следствия, совладелец фирмы Андрей Смирнов, его сын Юрий Смирнов и другие сотрудники организации "НПО Реактивы ОСЧ" не обеспечили соблюдение требований безопасности при производстве, хранении и реализации химической продукции. Как считают правоохранительные органы, это привело ко взрыву паров ацетона в ангаре, арендованному у компании "Арсенал Недвижимости", а также обрушению бетонной конструкции, отделяющей территорию предприятия от железнодорожных путей Финляндского вокзала. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе Юрий Смирнов. Травмы разной степени тяжести получили двое мужчин, среди которых Андрей Смирнов, а также несколько неустановленных лиц.

Андрея Смирнова задержали 10 июня. Он не признал свою вину и просил назначить ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий или домашний арест. Санкция вменяемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 8 июня на Минеральной улице в Калининском районе Петербурга. Тогда огонь распространился на территорию площадью 400 квадратных метров. К тушению привлекли 15 единиц техники и 64 человека личного состава. Петербуржцы видели горение из разных районов города. Пожар смогли полностью ликвидировать на следующий день. Отметим, изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК).

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру