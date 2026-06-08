Пожар рядом с Финляндским вокзалом локализовали

Возгорание на Минеральной улице в Калининском районе Петербурга 8 июня локализовано, сообщили в 18:51 в пресс-службе регионального управления МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 17:44. Горение происходит в ангаре размером 30х50 метров. Площадь возгорания составила 400 кв.м. Сведений о пострадавших нет.

По состоянию на 18:47 пожару присвоен ранг 1БИС. К ликвидации возгорания привлекли 15 единиц техники и 64 человека личного состава.

По данным СМИ, дым хорошо видно рядом с Финляндским вокзалом, а также со стороны Тучкова моста. "Фонтанка" писала, что возможной причиной возгорания мог стать взрыв в ангаре, где хранятся химические реагенты.

Дарья Нехорошева / Фото: МР7