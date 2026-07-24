СК возбудил дело о теракте после ударов БПЛА на Петербург и Ленобласть

В результате атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область утром 24 июля произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, сообщил глава региона Александр Дрозденко в соцсетях. Пострадали три человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Всего над городом и областью силы ПВО сбили 59 БПЛА. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

"Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий. Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие", — написал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после ударов беспилотников по Петербургу и Ленобласти, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Планируется, по найденным обломкам летательных аппаратов проведут судебные экспертизы. Также из-за попадания беспилотника обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района Ленобласти. По словам Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал.

Воздушную опасность в Ленобласти объявили в 01:42. Режим беспилотной угрозы действовал около пяти часов. Из-за атаки беспилотников изменили маршруты пяти автобусов по причине невозможности проезда по Московскому шоссе, сообщили в городском комитете по транспорту. Автобусы №№ 179, 192, 196, 197 и 388 следуют через Дунайский проспект и Софийскую улицу. Жителям Славянки в ведомстве рекомендовали воспользоваться тактовыми электричками.

Ранее Петербург подвергался атаке БПЛА 4 июля. Силы ПВО сбили 72 беспилотника в небе над городом и Ленобластью. Тогда Беглов сообщил, что один БПЛА упал в Петродворцовом районе. Также зафиксировали повреждения нефтяного терминала в Кировском районе. Последствия атаки ликвидировали. По данным губернатора, в городе никто не пострадал.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру