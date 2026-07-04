Над Петербургом и Ленобластью сбили 72 БПЛА

Утром 4 июля силы противовоздушной обороны сбили над Петербургом и Ленинградской областью 72 беспилотника, сообщил губернатор Александр Беглов в соцсетях. В результате атаки зафиксированы повреждения нефтяного терминала в Кировском районе. Профильные службы ликвидировали последствия удара. В Петродворцовом районе упал один БПЛА. По информации Беглова, никто не пострадал.

Воздушную опасность в Петербурге губернатор объявил в 8:40. Глава города рекомендовал жителям Северной столицы не выходить на улицу в период атаки беспилотников. Об отмене угрозы БПЛА он сообщил в 09:55.

В Пулково вводились ограничения на приемку и отправку воздушных судов. Аэропорт начал работать в штатном режиме в 09:06, сообщила Росавиация. Из регионов СЗФО ограничения также действовали в аэропорте Пскова.

Петербуржцы продолжают жаловаться на проблемы со связью и медленную загрузку сайтов и медиафайлов. Судя по данным сервиса Downdetector, за последние сутки более 2,1 тысячи человек обратили внимание на перебои в работе мобильного интернета.

Соседняя Ленинградская область также подверглась атаке беспилотников. Режим воздушной опасности длился с 04:02 до 09:37, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Позже он также написал о ликвидации 72 летательных аппаратов над регионом. В результате атаки обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк. По данным Дрозденко, разрушений не зафиксировали, никто не пострадал.

В последний раз в Петербурге объявили режим воздушной опасности 6 июня, в последний день Петербургского международного экономического форума. Тогда в результате атаки пострадали три человека. Их состояние оценили как легкое, и после медосмотра отправили домой. В тот день режим воздушной опасности также объявляли в Ленобласти. Произошел пожар рядом с поселком Большая Ижора и на объекте Министерства обороны в Ломоносовском районе. Силы ПВО уничтожили над регионом 144 БПЛА. Следственный комитет организовал проверку ударов по Петербургу и Ленобласти.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру