Три человека пострадали в ходе атаки БПЛА на Петербург

В результате атаки беспилотников на Петербург утром 6 июня пострадали три человека, сообщили в Смольном. Состояние пострадавших оценили как легкое. Их выписали из медучреждений домой. Также в Смольном заявили, что атаки беспилотников в воздушном пространстве отбиты, объекты инфраструктуры в городе остались неповрежденными.

"Российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба. Состояние троих пострадавших оценивают как легкое, они выписаны домой. Оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком", - сообщили в пресс-службе.

Утром 6 июня в Петербурге примерно пять часов длился режим воздушной опасности. Губернатор Александр Беглов рекомендовал горожанам оставаться дома до отмены угрозы БПЛА в городе. Также атаку беспилотников зафиксировали в Ленинградской области. Силы ПВО уничтожили над регионом 144 БПЛА. В результате начался пожар рядом с поселком Большая Ижора и на объекте министерства обороны в Ломоносовском районе региона. Пострадавших нет.

Ранее Петербург подвергался атаке БПЛА в среду, 3 июня. В результате пострадали четыре человека. Удары БПЛА были нацелены на объекты инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах города. Как заявил президент Владимир Путин, беспилотники ударили по Угольной гавани.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру