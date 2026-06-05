Путин об атаке БПЛА на Петербург: Ударяли по Угольной гавани

Президент Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026 заявил, что Украина во время атаки беспилотников по Петербургу ударили по Угольной гавани. Город подвергся атаке БПЛА за несколько часов до старта форума утром 3 июня. После этого над Петербургом в первой половине дня был виден столб дыма.

– Ударяли по Угольной гавани здесь. Добились, видимо, того, к чему стремились. Определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Вот эта цель. В этом смысле они чего-то добились, – сказал Путин.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что атаке подверглись три района города: Кронштадтский, Кировский и Красносельский. В результате пострадали четыре человека. Им потребовалась медицинская помощь. На проведение ПМЭФ атака беспилотников не повлияла, утверждал Беглов.

Беспилотники в то утро также сбивали и в других регионов Северо-Западного федерального округа. Так, 59 БПЛА сбили над Ленинградской областью, сообщал губернатор Александр Дрозденко.

Константин Леньков / Фото: Кремль