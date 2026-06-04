Беглов: Атака БПЛА никак не отразилась на проведении ПМЭФ

Губернатор Александр Беглов 4 июня приехал на Петербургский международный экономический форум и прокомментировал объявленную накануне воздушную опасность в городе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава города заявил, что атаку беспилотных летательных аппаратов успешно отразили силы противовоздушной обороны. Угроза никак не отразилась на проведении ПМЭФ-2026.

"Нет, никак не отразилась. Мы решили все вопросы, отбили эту атаку", — сказал Беглов (цитата по "Интерфакс").

Ранее Беглов в беседе с РИА Новости заявлял, что в Петербурге приняты исчерпывающие меры безопасности перед проведением форума.

Накануне, в "нулевой" день ПМЭФ, городские власти предупредили жителей об атаке беспилотников по объектам инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. По информации Беглова, четыре человека пострадали, никто не погиб.

Вчера на полях ПМЭФ с приветственным словом на стенде Ленобласти выступал губернатор региона Александр Дрозденко. Он также прокомментировал атаку БПЛА на регион. По его словам, обломки летательных аппаратов упали на несколько частных домов в Лужском районе. Во время вчерашней атаки силы ПВО Ленобласти сбили 59 БПЛА.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Об основных локациях и экспозициях форума читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру