Беглов: Несколько человек пострадали в результате атаки БПЛА

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром 3 июня сообщил об атаке украинских беспилотников по объектам инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. Несколько объектов повреждены. По данным главы города, несколько человек пострадали, погибших нет. Сейчас экстренные службы устраняют последствия атаки.

"Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность", – написал Беглов в соцсетях.

Об угрозе БПЛА власти города предупредили в 5:24. В 8:15 канал оповещения населения сообщил об отмене режима воздушной опасности. К утру беспилотники сбивали на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. В Ленобласти губернатор Александр Дрозденко сообщил о 59 сбитых беспилотников.

В Ленобласти в результате падения обломков БПЛА в Лужском районе четыре жилых дома получили незначительные повреждения. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в других районах Ленобласти пострадавших и разрушений нет.

Сейчас в Петербурге наблюдаются проблемы с работой мобильного интернета. Также в аэропорту Пулково утром действовал запрет на прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. В 8:00 пресс-служба аэропорта сообщила о подготовке к обслуживанию рейсов на вылет.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру