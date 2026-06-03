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Новости 3 июня 2026, 8:22

Беглов: Несколько человек пострадали в результате атаки БПЛА

фото ЗакС политика Беглов: Несколько человек пострадали в результате атаки БПЛА

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром 3 июня сообщил об атаке украинских беспилотников по объектам инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. Несколько объектов повреждены. По данным главы города, несколько человек пострадали, погибших нет. Сейчас экстренные службы устраняют последствия атаки. 

"Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность", – написал Беглов в соцсетях. 

Об угрозе БПЛА власти города предупредили в 5:24. В 8:15 канал оповещения населения сообщил об отмене режима воздушной опасности. К утру беспилотники сбивали на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. В Ленобласти губернатор Александр Дрозденко сообщил о 59 сбитых беспилотников.

В Ленобласти в результате падения обломков БПЛА в Лужском районе четыре жилых дома получили незначительные повреждения. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в других районах Ленобласти пострадавших и разрушений нет. 

Сейчас в Петербурге наблюдаются проблемы с работой мобильного интернета. Также в аэропорту Пулково утром действовал запрет на прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. В 8:00 пресс-служба аэропорта сообщила о подготовке к обслуживанию рейсов на вылет. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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