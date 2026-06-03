За несколько часов до старта ПМЭФ в Петербурге объявили угрозу БПЛА

В Петербурге утром 3 июня власти предупредили об угрозе беспилотников. Соответствующее сообщение появилось в канале оповещения населения в 5:24. Губернатор соседней Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 50 сбитых БПЛА над территорией региона в 6:57. Также о сбитых беспилотниках этой ночью сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников.

Также власти города предупредили о снижении качества мобильного интернета. Через мобильную связь доступны ресурсы из "белого списка", убедился корреспондент ЗАКС.Ру.

Также с 3:38 в аэропорту Пулково действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью РИА "Новости" заявил, что в городе приняты исчерпывающие меры безопасности в преддверии проведения Петербургского международного экономического форума.

"В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ. Меры приняты исчерпывающие", – приводят слова Беглова в агентстве.

Отметим, утром над городом поднялся темный столб дыма. Его видно из разных районов города.

В Петербурге 3 июня стартует Петербургский международный экономический форум. Он продлится три дня, по 6 июня.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру