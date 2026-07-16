Калининский суд эвакуировали перед заседанием по делу депутата Раховой

Посетителей Калининского районного суда Петербурга днем 16 июля вывели из здания незадолго до начала заседания по уголовному делу депутата Законодательного собрания Елены Раховой, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Заседание перенесли на 28 июля.

Эвакуация началась около 16:33. Заседание по делу Раховой было назначено на 16:30. После объявления посетителей попросили покинуть здание. По данным ЗАКС.Ру, причиной этого послужило пришедшее на почту суда письмо.

Это уже второй подобный случай за последний месяц. В середине июня Калининский районный суд также эвакуировали перед рассмотрением дела Раховой. Тогда посетителей вывели из здания за полтора часа до начала заседания, однако после завершения проверки участников процесса вновь пригласили в суд.

Уголовное дело в отношении Раховой рассматривается в суде с ноября 2024 года. Депутату и трем бывшим сотрудницам школы № 619 вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) из-за фиктивного трудоустройства так называемых "мертвых душ". По версии следствия, с 2009 по 2023 год они устроили на работу в школу нескольких сотрудников, причинив ущерб бюджету примерно на 24 млн рублей. Рахова признала вину лишь частично.

Екатерина Гусева, Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру