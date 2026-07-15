Горсуд оставил в силе арест депутата ЗакСа Ленобласти Апостолевского

Петербургский городской суд на заседании 15 июля оставил в силе решение об аресте лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На прошлой неделе Смольнинский районный суд арестовал коммуниста на 10 суток по делу о демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за постов со ссылками на запрещенные соцсети, выложенных в 2018 году.

Интересы Апостолевского в суде представляли адвокаты Кирилл Сердюков и Сергей Подольский. Поддержать депутата пришли его однопартийцы: заместитель фракции КПРФ в областном парламенте Николай Кузьмин и депутат Колтушского поселения Лариса Мухина.

Апостолевский на заседании выразил недоумение от того, что гиперссылка может рассматриваться в качестве экстремистского материала. О себе он заявил, что не поддерживает экстремистские взгляды. Он напомнил, что выдвинут Компартией на выборы, и предположил, что его преследование может быть связано именно с этим. Отдельно он рассказал суду, что протокол на него составили в отсутствие адвоката Анастасии Борисовой.

Подольский обратил внимание судьи на решение Тверского районного суда Москвы, который не стал ограничивать в России пользование запрещенными социальными сетями. По мнению адвоката, своими действиями Апостолевский не нарушал закон. Защитник попросил приложить к материалам дела нотариально заверенную копию протокола осмотра постов МИДа, депутатов ЗакСа Ленобласти и Госдумы со ссылками на запрещенные соцсети. Суд ходатайство не удовлетворил.

— Это дело первое в России, когда судят за гиперссылку. [...] Она не может являться символикой и даже атрибутикой, — отметил в своем выступлении Подольский и добавил, что рассматриваемый пост был выложен еще в 2018 году, то есть до принятия решения о запрете ряда иностранных соцсетей.

Подольский и Сердюков выдвинули предположение о политической подоплеке в деле, заведенном в отношении его доверителя. Они ходатайствовали об отмене решения суда и направлении дела на новое рассмотрение в Ленинский районный суд либо же о прекращении дела.

Апостолевского задержали 9 июля при выходе из квартиры. В тот же день по делу о размещении ссылок на запрещенные соцсети был задержан градозащитник Олег Мухин. Обоих доставили в 76-й отдел полиции, где они провели ночь. Судили их на следующий день в одном зале, обоим назначили по 10 суток ареста.

Напомним, что привлеченные по статье 20.3 КоАП лица на год лишаются права участвовать в выборах. Апостолевский ранее был выдвинут Компартией по 113‑му Гатчинскому округу на выборы в областной парламент, которые состоятся в сентябре.

Годом ранее Апостолевского уже привлекали к ответственности по статье о демонстрировании экстремистской символики. В тот раз ему назначили семь суток ареста из-за репоста с критикой оппозиционера Алексея Навального*, опубликованного в 2017 году.

Накануне по статье 20.3 КоАП привлекли к ответственности лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова, его арестовали на 10 суток из-за поста со ссылкой на запрещенные соцсети в паблике движения. Костров говорил, что не имеет отношения к публикации, поскольку не числится среди администраторов сообщества.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру