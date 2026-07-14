Апелляцию по делам Мухина и Апостолевского рассмотрят в Горсуде 15 июля

В среду, 15 июля, Горсуд рассмотрит апелляцию по делам градозащитника Олега Мухина и депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского, сообщили 14 июля в канале "SOS СПб CНОС". Обоих фигурантов арестовали 10 июля на 10 суток по статье о демонстрации экстремистской символики.

На 16:30 назначено рассмотрение апелляции Апостолевского. Затем, в 16:40, пройдет заседание по жалобе Мухина. Интересы задержанных отстаивали в Смольнинском районном суде адвокаты Анастасия Борисова и Сергей Подольский.

Мухина задержали в четверг, 9 июля рядом с Михайловской дачей в Петродворцовом районе Петербурга. Поводом для ареста стало распространение ссылок на запрещенные соцсети, размещенных в 2020 году во "ВКонтакте".

Апостолевского также задержали 9 июля при выходе из квартиры. На него составили протокол из-за публикации в интернете ссылок на запрещенную соцсеть. Публикация постов датируется 2018 годом. Апостолевский собирался участвовать в выборах депутатов Заксобрания Ленобласти от КПРФ. Если фигурант не обжалует решение суда, то он в течение года не сможет участвовать в выборах.

Накануне в Петербурге задержали активиста Ярослава Кострова. Он планировал баллотироваться в городской парламент от партии "Справедливая Россия". Кострову также вменяют демонстрацию экстремистской символики.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру