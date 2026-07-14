Фаната в Петербурге арестовали за демонстрацию экстремистской символики

Петроградский районный суд на сутки арестовал футбольного фаната Андрея Полячкова по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), сообщила 14 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.

Как установил суд, Полячков 12 июля во время футбольного матча на стадионе "Газпром-Арена" продемонстрировал оголенный торс и щиколотки с вытатуированной на них нацистской символикой. Таким образом, Полячков нарушил федеральные законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", сообщила пресс-служба судов.

Максимальное наказание по статье о демонстрации экстремистской символики предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Накануне, 13 июля, за демонстрацию экстремистской символики задержали политика Бориса Надеждина* и петербургского активиста Ярослава Кострова. Последний собирался участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания. На прошлой неделе по этой же статье на 10 суток арестовали градозащитника Олега Мухина и главу фракции КПРФ в парламенте Ленобласти Ивана Апостолевского.

* Минюст внес политика Бориса Надеждина в реестр иноагентов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру