Суд в Петербурге рассмотрит дело бывшего военкома о взятке

В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего начальника военного комиссариата Бабамурата Курбаныязова (ст. 290 УК), сообщила 13 июля "Фонтанка". Дело поступило в суд в июне, сейчас материалы переданы судье.

По данным издания, расследованием уголовного дела занималось военное следствие. Пока неизвестно, что именно легло в основу разбирательства.

Курбаныязов ранее занимал должность начальника военного комиссариата по Кронштадтскому и Курортному районам. Как минимум с января 2025 года возглавлял военный комиссариат Московского района. В марте 2026 года мужчину отправили в СИЗО, в мае срок заключения под стражей продлили.

Фигурант собирался обжаловать меру пресечения в суде, но успеха не достиг. По статье о взятке в особо крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В начале июля бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого арестовали на два месяца. По версии следователей, военнослужащий участвовал в мошеннической схеме с выплатами бойцам ЧВК "Ястреб".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру