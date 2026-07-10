Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в оправдании терроризма

Приморский районный суд Петербурга арестовал Александра Родионова, обвиняемого в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщила 10 июля Объединенная пресс-служба судов. Под стражей он останется как минимум до 30 августа.

По версии следствия, в период с 6 по 8 февраля 2026 года Родионов размещал в интернете комментарии и публикации, которые правоохранители расценили как публичное оправдание терроризма. Речь, в частности, идет про высказывания о поджогах объектов транспортной инфраструктуры компании "РЖД".

Родионова задержали 9 июля. В тот же день ему предъявили обвинение. Он не признал вину и попросил избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие просило отправить Родионова в СИЗО, указывая, что он не признал вину, может скрыться, оказать давление на свидетелей или помешать расследованию. Силовики также заявили, что обвиняемый ранее собирал сведения о компании "РЖД". Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет либо штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей.

В конце мая в Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в оправдании терроризма и призывах к экстремизму (ст. 280 УК). По версии силовиков, он размещал в интернете материалы с оправданием терактов и призывами к насилию в отношении представителей определенной национальности.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру