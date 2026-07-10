Суд в Петербурге арестовал на 10 суток депутата ЗакСа Ленобласти Апостолевского

Смольнинский районный суд Петербурга 10 июля арестовал на 10 суток главу фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентарию вменили публичное демонстрирование экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Решение суда означает для депутата в том числе невозможность баллотироваться в Заксобрание на выборах в сентябре. Ранее КПРФ выдвинула Апостолевского по 113‑му Гатчинскому округу. Теперь же, если парламентарий не сможет обжаловать решение, он на год лишится права на участие в выборах.

Протокол на Апостолевского составили из-за ссылок на запрещенную в России социальную сеть, размещенных 2018 году. Депутат в суде заявил, что был удивлен, когда ему показали составленный на него протокол. Он отметил, что активно пользуется соцсетями, так как использует их для коммуникации с избирателями, и потому не может помнить все сделанные им публикации. К этому он прибавил, что ни в коем случае не поддерживает экстремистские взгляды и организации.

— Никогда в жизни не пропагандировал экстремистскую организацию. Я член Коммунистической партии, — резюмировал парламентарий.

Интересы депутата в суде представляли адвокаты Анастасия Борисова и Сергей Подольский. Они же защищали градозащитника Олега Мухина, дело которого рассматривали перед этим. Активиста арестовали на 10 суток из-за размещения ссылок на запрещенные в России соцсети.

Подольский ходатайствовал о переносе рассмотрения дела по подсудности в Ленинский районный суд, о вызове в суд составителя протокола, но суд в удовлетворении ходатайств отказал. И он, и его коллега Борисова высказывали сомнения в возможности приравнять размещение гиперссылки к демонстрации символики экстремистской организации. Отдельно Подольский обратил внимание суда на угрозу снятия Апостолевского с выборов в случае, если его привлекут к ответственности. Защита не увидела состава правонарушения в действиях Апостолевского и просила дело прекратить.

Коммуниста задержали накануне днем при выходе из квартиры. Он собирался ехать в Сосновый Бор на встречу с жителями. Полицейские доставили его в 76-й отдел полиции, где он провел всю ночь. В тот же день был задержан градозащитник Олег Мухин, которому также вменили демонстрирование экстремистской символики из-за ссылок на запрещенные соцсети. Оба провели ночь в отделе полиции, в суд их доставили в наручниках.

Это уже второй за год арест коммуниста по статье о демонстрировании экстремистской символики. В июле 2025 года Сосновоборский городской суд арестовал его на семь суток из-за репоста с критикой оппозиционера Алексея Навального*, датированного 2017 годом.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру