Первое заседание по делу депутата ЗакСа Милюты назначили на 21 июля

Колпинский районный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Олега Милюты 21 июля, обратил внимание ЗАКС.Ру. Вместе с парламентарием на скамье подсудимых окажется бывшая глава Колпинского района Юлия Логвиненко. Обоих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Рассмотрением дела займется судья Ольга Большакова. Решение о дате первого заседания она вынесла под вечер 8 июля, информация об этом доступна в карточке дела на сайте суда.

Помимо Милюты и Логвиненко в деле также фигурируют экс-глава местной администрации МО "Город Колпино" Дмитрий Кохно и их знакомый Олег Лапотко. Двое последних заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела выделены в отдельное производство. Кохно обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Лапотко — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Заседание по делу Кохно пока не назначено, Лапотко начнут судить 13 июля.

По версии следствия, Милюта, Логвиненко и Кохно могли получить 14,2 млн рублей в качестве взятки от директора АО "Автодор". Деньги якобы передавались в обмен на содействие в заключении контрактов на территории Колпинского района и на общее покровительство. Уголовное дело было возбуждено годом ранее, Милюта с конца июня 2025 года находится в СИЗО.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру