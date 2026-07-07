Бельский посетил воздвижение креста на купол храма у Пискаревского кладбища

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский принял участие в церемонии воздвижения креста на купол строящегося храма Воскресения Христова у Пискаревского мемориального кладбища, рассказал 7 июля спикер городского парламента в соцсетях. Вместе с ним на мероприятии присутствовали вице-губернатор Евгений Разумишкин и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Церемонию освящения храма провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

"Был на стройплощадке зимой и могу сказать, что прогресс серьезный. [...] Облик храмового комплекса уже хорошо считывается, работы идут по графику", — написал Бельский.

Спикер Заксобрания приезжал на место будущего храма в феврале 2026 года. Тогда купол здания находился на стадии строительства. Возводить храм начали в январе 2025 года. По словам Бельского, строительство ведется на пожертвования жителей и организаций. Рядом также планируют открыть церковь и историко-патриотический центр с воскресной школой и экспозицией о деятельности Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны. Завершить основные работы рассчитывают до конца 2026 года.

Храм посвящен памяти жителей и защитников Ленинграда, погибших в годы блокады 1941–1944 годов. Он находится от Пискаревского кладбища на расстоянии около 900 шагов — по числу дней блокады Ленинграда. Идею возведения храма впервые предложил в начале 1990-х годов патриарх Алексий II.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Бельский