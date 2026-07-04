Депутаты ЗакСа предложили изменить правила благоустройства в Петербурге

На рассмотрение депутатов Законодательного собрания Петербурга поступила инициатива, предусматривающая обновление городских правил благоустройства, обратил 4 июля внимание ЗАКС.Ру. Документ направлен на упрощение размещения объектов в городской среде и расширение участия жителей Северной столицы в принятии решений по благоустройству территорий.

Парламентарии предлагают проводить общественные консультации, конкурсы проектов и реализацию инициатив самими гражданами. При подготовке проектов власти должны будут учитывать мнение жителей соответствующего муниципального округа. Для новых пространств и территорий площадью свыше трех гектаров общественные обсуждения предлагается сделать обязательными. По менее масштабным проектам власти смогут публиковать схемы благоустройства в интернете. В случаях проведения конкурсов проектов победителей станет определять комиссия, которую создаст правительство Петербурга при участии депутатов Заксобрания.

В отдельных случаях хотят упростить документацию и использовать схему размещения элементов. Она должна содержать точное расположение объектов и описание их внешнего вида. По упрощенной процедуре предлагают устанавливать вазоны, велопарковки, скамейки, урны, парковочные столбики, полусферы и диспенсеры с пакетами для уборки за домашними животными.

Согласно законопроекту, предлагается ввести новые понятия: "внутриквартальная территория", "временное благоустройство" и "временные элементы благоустройства". Предполагается, что временно благоустраивать можно будет земельные участки, предназначенные под капитальное строительство, если оно запланировано не раньше чем через три года.

Поправки хотят внести в городские законы "О благоустройстве в Петербурге", "О зеленых насаждениях в Петербурге" и закон, регулирующий размещение объектов на государственных земельных участках без предоставления земли. Авторами инициативы выступили депутаты ЗакСа Михаил Амосов, Валерий Гарнец, Ольга Герасина, Дмитрий Дмитриев, Павел Иткин, Алексей Макаров, Алексей Цивилев, Денис Четырбок, Марина Шишкина и Ольга Штанникова. В случае принятия инициативы новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру