Команда ЗакСа выиграла в матче по мини-футболу против правительства Ленобласти

Днем 4 июля на стадионе "Петровский" состоялся третий межрегиональный турнир по мини-футболу "Солдат войны не выбирает", рассказал спикер Законодательного собрания, глава городской Федерации футбола Александр Бельский в соцсетях. В товарищеском матче участвовали команды петербургского парламента и правительства Ленинградской области. В сборную парламента, в том числе, вошли Бельский, депутаты Заксобрания Дмитрий Дмитриев и Михаил Барышников.

Сильнее оказалась команда городского парламента — по данным телеканала "Санкт-Петербург", они завершили игру со счетом 3:0 в свою пользу. Два мяча забил Дмитриев, сообщил спортивный клуб "Виктория-Питер". Бельский отличился решающим пасом.

"Футбол — командная игра: один не вытащит матч, если рядом нет товарищей. Нужно открыться под передачу, подстраховать, поддержать, когда становится тяжело. [...] Спасибо всем, кто играл, болел и организовывал турнир. Победы были и будут за нами", — написал Бельский в соцсетях.

Турнир по мини-футболу организовали комитет по физической культуре и спорту, Федерация футбола Петербурга, Ассоциация работников правоохранительных органов и фонд "Мирные люди". Мероприятие приурочили ко Дню ветеранов боевых действий и 81-й годовщине Великой Победы. На стадионе выступили команды силовых структур Северо-Западного федерального округа, в частности, сборные прокуратуры и Росгвардии, а также ветераны и волонтеры.

Бельский возглавляет Федерацию футбола Петербурга с декабря 2024 года, с марта 2025 года он также занимает пост вице-президента Российского футбольного союза. В октябре 2025 года Бельский также вышел на поле стадиона "Петровский" и сыграл за две сборные — команду Смольного и ЗакСа. О спортивных мероприятиях города, в том числе, собственных достижениях, Бельский делится в канале в соцсетях.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Бельский