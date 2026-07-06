Ленобласть поддержала запрет вейпов, но с условиями

Заседание рабочей группы бюджет-финансового комитета по вопросу запрета вейпов состоялось в Законодательном собрании Петербурга 6 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Участниками мероприятия стали общественники и представители Смольного, а вместе с ними вице-губернатор Ленинградской области Егор Мищеряков и депутат регионального ЗакСа Александр Русских. Представители соседнего региона предложили сперва разобраться с действующими ограничениями.

Участники заседания в целом согласились с необходимостью запрета вейпов. В то же время у представителей Ленобласти нашлись свои аргументы в пользу того, чтобы сперва разобраться с действующими ограничениями в сфере торговли никотинсодержащей продукцией.

— Здесь должна быть проведена такая работа, которая проводится на обычных товарах никотинсодержащих, — заявил Мищеряков и напомнил о проведенной кампании по проверке условий продажи таких товаров, по результатам которой удалось сократить число нарушений в этой сфере.

Депутат Русских заявил о необходимости запрета, но в то же время уточнил, что 42,8% потребителей вейпов не достигли совершеннолетия. Чем старше возрастная группа, тем меньше в ней количество любителей такой продукции, отметил он

— У нас с коллегами, всеми присутствующими здесь в зале идентичная позиция, что запрет вейпов необходим. [...] Поэтому здесь я бы действительно, наверное, навел бы сначала порядок в этой области, попытался навести порядок. [...] Проработать вопрос в таком формате. А дальше мы уже продолжили бы работать над запретом, — предложил он.

Глава петербургского отделения Общероссийского народного фронта Екатерина Кондратьева говорила на заседании об угрозе обхода запрета предпринимателями. По ее словам, торговцы вейпами уже сейчас продумывают лазейки для того, чтобы продолжать свою работу и после введения ограничений.

Введение запрета поддержал и первый зампред комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов. Зампред комитета по промышленной политике Тамара Ломоносова заявила, что новые ограничения не сильно скажутся на экономике Петербурга, поскольку доля специализированных точек торговли вейпами в экономике города незначительна.

Следующее заседание рабочей группы состоится в конце июля, анонсировал на заседании глава БФК Денис Четырбок. Он попросил участников встречи подготовить к этому времени свои предложения в этой сфере.

Обсуждение велось в контексте федеральной нормы о возможности для регионов самостоятельно запрещать торговлю вейпами на своей территории. Закон об этом подписал в конце июня президент Владимир Путин, Государственная дума приняла его за полмесяца до этого. Закон начнет действовать с 1 октября, а воспользоваться своим правом субъекты страны смогут с 1 марта 2027 года.

Первое заседание рабочей группы состоялось в конце прошедшего января. Инициатором по созданию органа выступило петербургское отделение. В поддержку запрета ранее неоднократно высказывался спикер ЗакСа Александр Бельский. В свою очередь, Четырбок предполагал, что Петербург может стать одним из первых регионов, которые воспользуются правом на введение запрета.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру