Петербургское "Яблоко" предложило смягчить избирательное законодательство

На рассмотрение Законодательного собрания поступила федеральная инициатива о смягчении избирательного законодательства, обратил внимание ЗАКС.Ру. Фракция "Яблоко" предложила отменить годичный запрет на участие в выборах для лиц, привлеченных к административной ответственности за публичное демонстрирование экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) и за производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).

Поправки вносятся в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Сейчас норма запрещает баллотироваться гражданам, привлеченным по статьям 20.29 и 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Ограничение действует в течение года с момента вынесения решения суда.

В пояснительной записке к проекту "яблочники" делятся мнением, что существующее ограничение может противоречить сразу двум статьям Конституции РФ. Речь идет о положениях статьи 32, гарантирующей гражданам право избирать и быть избранными, и статьи 55, касающейся возможности ограничения прав и свобод граждан.

"Указанная норма нарушает принцип презумпции невиновности и правовой определенности. [...] Данная норма также не соответствует международным стандартам избирательного права, которыми постулируется необходимость обеспечения соразмерности ограничений пассивного избирательного права и их применения только в отношении наиболее тяжких деяний", — пишут авторы законопроекта.

О разработке законопроекта стало известно месяцем ранее. На тот момент инициатива была внесена на рассмотрение юридического управления парламента. Отметим, что в период с ноября 2025 по апрель 2026 года трое петербургских "яблочников" получили штрафы за демонстрирование экстремистской символики. К ответственности привлекли главу партии Николая Рыбакова и депутатов ЗакСа Ольгу Штанникову и Александра Шишлова. Шишлов после этого сдал мандат, на его место в городской парламент пришел Дмитрий Анисимов. Рыбакова и Штанникову оштрафовали за посты с фотографией Алексея Навального*, Шишлова — за репост интервью с упоминанием оппозиционера.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру