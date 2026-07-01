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Новости 1 июля 2026, 19:20

Суд зарегистрировал дело петербургского депутата Милюты

фото ЗакС политика Суд зарегистрировал дело петербургского депутата Милюты

Колпинский районный суд 1 июля зарегистрировал уголовные дела в отношении депутата Законодательного собрания Петербурга Олега Милюты и бывшего главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Материалы передали судьям.

Дела в отношении экс-руководителя местной администрации МО "Город Колпино" Дмитрия Кохно и Олега Лапотко вынесены в отдельное производство. Они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Предварительное расследование по их делам завершили в конце мая 2026 года.

Милюту, Логвиненко и Кохно обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от генерального директора компании "Автодор" за помощь с заключением контрактов о благоустройстве Колпинского района. Их знакомому Лапотко вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). По данным следствия, фигуранты с декабря 2024 года получили взятки на общую сумму в 14,2 млн рублей.

Депутат петербургского парламента находится в следственном изоляторе больше года, с конца июня 2025 года. Суд неоднократно продлевал ему арест. После предъявления ему обвинения региональное отделение "Единой России" приостановило членство Милюты. Подробнее о деле в отношении депутата Заксобрания читайте в материале ЗАКС.Ру.  

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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Милюта Олег Эдвардович 






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