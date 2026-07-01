Беглов и Бельский подписали план совместной работы на 2026-2027 годы

В ротонде Мариинского дворца 1 июля состоялось подписание совместного плана законопроектной работы Законодательного собрания и администрации Петербурга на 2026-2027 годы. Подписи под документом поставили губернатор Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Церемония состоялась после последнего пленарного заседания парламента в седьмом созыве. На мероприятии присутствовали депутаты Заксобрания и члены правительства.

— Буквально год назад мы подписали совместный план законодательной работы, и я хочу сказать, что он действительно внес существенные изменения в жизнь нашего города и улучшил качество жизни наших граждан. [...] Сегодня мы подписываем новый совместный план, его положения продолжают наши основные приоритеты, — сказал Беглов.

Губернатор добавил, что Заксобрание и правительство города выполнили все обязательства, предусмотренные прошлым совместным планом. Главными приоритетами работы он назвал социальную сферу, поддержку участников специальной военной операции, жителей серебряного возраста и детей, а также развитие промышленности, новых технологий и искусственного интеллекта.

Спикер Заксобрания Бельский, в свою очередь, заявил, что план является "фундаментом" законотворческой работы парламента и властей города. По его мнению, новому созыву депутатов и администрации Петербурга предстоит столкнуться с большим количеством задач по изменению и улучшению жизни жителей Северной столицы.

— За эти годы мы выработали формат взаимодействия. [...] Мне нравится, что мы подписываем соглашение, которое не является каким-то формальным, оно является базисом для нашей работы. Хотел бы поблагодарить всех за слаженную работу и за то, что мы все являемся членами одной большой команды нашего города, — заявил Бельский.

Беглов поблагодарил присутствующих за проделанную работу и выразил надежду, что обновленный состав депутатов петербургского парламента продолжит успешно реализовывать совместный план Заксобрания и администрации города. Бельский отдельно отметил вклад губернатора, членов правительства и муниципальных депутатов.

Ранее совместный план законотворческой работы Беглов и Бельский подписывали в конце июня 2025 года. Документ был рассчитан на период 2025-2026 годов.

Сегодня состоялось последнее заседание Заксобрания седьмого созыва, на котором парламентарии приняли постановлении о приостановке заседаний до 24 сентября. Новый состав депутатов начнет работу в Мариинском дворце уже после сентябрьских выборов.

Екатерина Гусева, Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру